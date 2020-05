Auf der Deponie der Firma Süd-Müll in Heßheim ist am Donnerstagmorgen gegen 8.10 Uhr eine Maschine zum Zerkleinern von Kunststoffabfall in Brand geraten. Weil dabei auch Gewerbemüll verbrannte, entwickelte sich auf dem Gelände starker Rauch. Die Landstraße zwischen Heßheim und Gerolsheim wurde kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat das Feuer fast gelöscht, nur keinere Glutnester seien noch zu bewachen, teilte Wehrleiter Thiemo Seibert mit. Verletzt wurde niemand, und eine Gefahr für die Bevölkerung durch etwaige Schadstoffe in der Luft bestehe nach derzeitigen Messungen der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen nicht.