Die Ermittlungen zur Ursache des Großbrands bei dem Müllentsorgungsunternehmen Süd-Müll in Heßheim vergangene Woche sind nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Frankenthal so gut wie beendet. Die Polizei und ein Brandsachverständiger gehen von Selbstentzündung als Ursache aus. Fremdverschulden wird demnach ausgeschlossen.

Experte fertigt Gutachten an

Was genau sich entzündet hat und zur Zerstörung der Firmenhalle geführt hat, ist nach Auffassung des stellvertretenden Leiters der Ermittlungsbehörde, Kai Hempelmann, „höchstwahrscheinlich“ nicht mehr zu klären, wie er am Mittwoch auf Anfrage sagte. Formal abgeschlossen werde das Verfahren voraussichtlich in vier Wochen, wenn der Experte sein Gutachten vorlege. Infrage komme möglicherweise eine Handybatterie. „Das ist nur eine vage Vermutung“, so Hempelmann.