CSU-Chef Markus Söder zieht seine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur zurück. CDU-Chef Armin Laschet werde Kanzlerkandidat, sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittag in München. „Die Würfel sind gefallen“, sagte Söder mit Blick auf das Votum des CDU-Vorstands pro Laschet in der Nacht auf Dienstag. „Wir akzeptieren das, und ich respektiere das“, sagte Söder weiter. Nur eine geschlossene Union könne erfolgreich sein, führte der CSU-Chef aus und bot Laschet seine Unterstützung an. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte, Söder sei „der Kandidat der Herzen“ gewesen, aber in der Demokratie entschieden Mehrheiten.