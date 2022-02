Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hat Stephan Mayer (Foto) zum neuen CSU-Generalsekretär berufen. Der frühere Staatssekretär im Bundesinnenministerium folgt auf Markus Blume, der als Wissenschaftsminister ins bayerische Kabinett wechselt, wie Söder am Mittwoch in München mitteilte. Söder berief zudem die Vorsitzende der Frauen Union und frühere bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) zur neuen Familienministerin in sein Kabinett, der bisherige Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) wird neuer Bauminister. Söder will mit der Neuaufstellung in Partei und Kabinett die CSU für die Landtagswahl 2023 stärken. Diese sei eine Schicksalswahl für die CSU.