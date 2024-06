Zeugen haben am Mittwoch um 14 Uhr einen 40-Jährigen beobachtet, der auf einem Balkon in der Pirmasenser Kronprinzenstraße mit einer Pistole hantierte und auch damit drohte, sie einzusetzen.

Aus einem zugeschlossenen Auto, in dem Temperaturen „weit über 30 Grad“ herrschten, haben Feuerwehrleute einen Säugling befreit – und ihm damit das Leben gerettet.

Am Freitag um 19 Uhr empfängt der FK Pirmasens die Elf von Borussia Neunkirchen im Stadion Spesbach. Als ob das nicht schon reicht, um Nostalgiker in Ektase zu versetzen, reist am Montag der 1. FC Kaiserslautern mit dem Zweitliga-Kader zum Framas-Stadion. Für FKP-Coach Daniel Paulus Grund zur Freude, aber nicht der Saisonhöhepunkt.

Nächste Woche sollen bei Tadano Verhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmerseite beginnen. Derweil sorgen Vermessungen für Irritationen.

Die Kulturinitiative Paulus (Kupa) feiert vom 5. bis zum 7. Juli ihr drittes Open-Air-Festival. Auf dem Gelände der Pirmasenser Pauluskirche, mitten im Grünen, geben sich zwei Bands und ein Blasorchester die Ehre.

Vor dem Schwurgericht wurde am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der beschuldigt wird, seine Ehefrau in einem Keller in Bubenhausen getötet zu haben. Er beteuert seine Unschuld und beruft sich auf Videoaufnahmen am Werkstor und an einer Aral-Tankstelle.

Wie lässt sich Regenwasser länger im Wald halten, um die Bäume in trockenen Sommern zu unterstützen? Michael Grünfelder, Forstamtsleiter von Hinterweidenthal, gibt Antworten.

Ob in Deutschland oder Australien – kein Profi-Handwerker kommt an Stabila vorbei. Bei hochpräzisen Messgeräten sind die Pfälzer Marktführer. Nun eröffnet ein neuer Standort.