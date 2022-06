Gerade hat der 28-jährige Südpfälzer Musiker Max Gruber, besser bekannt als Drangsal, furiose Konzerte bei den Festivals „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ gespielt. Doch die Auftritte hätten beinahe nicht stattfinden können.

Und im RHEINPFALZ-Interview kündigt der aus Herxheim stammende und in Berlin lebende Neo-Wave-Musiker eine Auszeit an: „Ich will mich völlig rausnehmen aus allem.“

Lesen Sie mehr hier.