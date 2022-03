Seit Russlands Überfall auf die Ukraine liegen im 2200-Seelen-Seebad Lubmin die Nerven blank. Steuereinnahmen in Millionenhöhe stehen im Feuer. Droht nun das völlige Aus der beiden Nord-Stream-Pipelines? Eine ist bereits seit 2011 am Netz. Die zweite ist eigentlich fertig, aber noch nicht für den Betrieb zugelassen. Für die RHEINPFALZ am SONNTAG hat Korrespondent Frank Herrmann den Ort nahe Greifswald besucht, der wie kein anderer für das Dilemma der deutschen Russland- und Energiepolitik steht. 40 Prozent der Gasversorgung der Bundesrepublik hängt von russischen Lieferungen ab. Herrmann traf den Bürgermeister von Lubmin, Axel Vogt, der angesichts des Kriegs für Sanktionen ist und zugleich sich um die Arbeitsplätze in seiner Gemeinde sorgen muss.

