„Putin spaltet Familien.“ Das sagt Daniel Gogolin aus Landau. Er will nicht länger schweigen zur Invasion der Russen in der Ukraine. Der 30-Jährige bezeichnet sich als russischen Deutschen: Die Mutter ist Russin, der Vater Deutscher. Gogolin meint, die russischen Gemeinschaften sind viel zu still. Jetzt aber müsse sich jeder positionieren.

Mehr zum Thema lesen Sie hier