Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine als „extrem gefährlich“ bezeichnet. Dies werde „den Konflikt auf eine neue Ebene der Konfrontation führen“, erklärte Netschajew am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. Der Westen befinde sich in einer Logik der „permanenten Eskalation“.

Kommentar: Gute Nachricht für Kiew