Ein von Russland geführtes Militärbündnis hat nach eigenen Angaben die ersten Soldaten in das von Massenprotesten erschütterte Kasachstan entsandt. Die „Friedenstruppen“ seien auf begrenzte Zeit nach Kasachstan geschickt worden, „um die Lage zu stabilisieren und zu normalisieren“, hieß es in einer Mitteilung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), die am Donnerstag vom russischen Außenministerium auf Telegram veröffentlicht wurde.

Kasachstans Staatschef Kassym-Schomart Tokajew hatte wegen der schweren Krise in seinem Land Hilfe bei dem Bündnis angefordert. Russland, Kasachstan und vier weitere ehemalige Sowjetrepubliken sind in der Militärallianz OVKS verbündet.

Kasachstan wird derzeit von massiven Protesten erschüttert. Demonstrationen, die sich zunächst gegen steigende Gaspreise richteten, weiteten sich binnen weniger Tage zu regierungskritischen Massenprotesten im ganzen Land aus. Mehr als 1000 Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei den Protesten in den vergangenen Tagen verletzt. In der Nacht zu Donnerstag wurden nach Polizeiangaben zudem Dutzende Demonstranten getötet.