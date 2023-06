Ärger um Russian Night

„Denn wer weiß besser als die Russen, wie man feiert?“ Das fragt ein Landauer Club in einer Einladung zu einer Russian Night. Die Empörung ist groß. Der Club reagiert schnell, der Geschäftsführer entschuldigt sich.

Bäckerei muss aufgeben

Seit Wochen schon pfeifen es die Spatzen in Annweiler von den Dächern: „Glaser hört auf.“ Als Grund, warum die Bäckerei mit Sitz in Silz die als Goldgrube bezeichnete Filiale mit Bistro in der Landauer Straße aufgibt, kursieren ebenfalls Gerüchte. Doch was ist dran?

Das älteste Burgfest kehrt zurück

Nach mehrjähriger Pause lädt der Landeckverein Klingenmünster dieses Jahr wieder zu seinem Burgfest ein. Gefeiert wird von 23. bis 25. Juni. Die Veranstalter rechnen mit vielen Hundert Besuchern beim mittelalterlichen Markt in der Stauferburg hoch über Klingenmünster.

Das Fest ist noch lange nicht vorbei

1250 Jahre Lustadt wird seit Jahresbeginn groß gefeiert. Jetzt steht das Festwochenende mit Festumzug an. Doch damit endet das Feiern noch lange nicht.

Musiklehrer dürfen hoffen

Ausgerechnet beim Thema Musikschule waren in den vergangenen Monaten Disharmonien zu hören. Doch nun liegt ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch, der offenbar beiden Seiten gerecht wird. Was jetzt noch passieren muss.