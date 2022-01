Mit großem Abstand ist der Apfel das am häufigsten geerntete Baumobst in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, wurden im Jahr 2021 rund eine Million Tonnen Äpfel geerntet. Das entspricht 89,3 Prozent der gesamten Baumobsternte. Die Erntemenge erreichte in etwa das Niveau des Vorjahres (minus 1,8 Prozent). Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2020 lag die Apfelernte 2021 um 4,6 Prozent höher.

Die Menge geernteter Pflaumen und Zwetschgen lag 2021 trotz nahezu konstanter Anbaufläche mit 39.900 Tonnen deutlich unter dem Vorjahreswert von 46.500 Tonnen, wie es hieß. Das bedeutet einen Rückgang um 14,3 Prozent. Grund für die geringere Ernte waren den Statistikern zufolge ungünstige Witterungsbedingungen durch Spätfröste.