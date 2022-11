Ein Flugzeug hat am Donnerstag nach Angaben des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) über dem westlichen Rheinland-Pfalz insgesamt rund 60 Tonnen Kerosin abgelassen. Laut einer Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) hat der Pilot eines Flugzeugs des Typs A380, das von London nach Singapur unterwegs war, technische Probleme gemeldet. Nach Angaben der DFS-Sprecherin sei die Maschine daraufhin nach Frankfurt umgeleitet worden. Davor habe der Pilot aus Sicherheitsgründen zwischen 13.10 und 13.25 Uhr lokaler Zeit Kerosin abgelassen. In dieser Zeit sei das Flugzeug über das Saarland und der Südpfalz geflogen. Weitere Informationen, etwa zur Ursache der technischen Probleme, gab es zunächst nicht. Laut Daten des LBA handelte es sich bei dem Flugzeug um eine zivile Maschine, keine militärische.

Auf der Plattform Flightradar lässt sich die Route der Maschine über die Pfalz noch genauer nachvollziehen: Demnach war das Flugzeug in dem genannten Zeitraum zunächst über Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Südwestpfalz) nach Osten über Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) im Pfälzerwald hinweg in Richtung Elmstein (Kreis Bad Dürkheim) unterwegs. Von dort aus flog der Pilot eine Kurve nach Norden über Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim) und Eisenberg (Donnersbergkreis). Über dem Donnersbergkreis flog er eine weitere Kurve in Richtung Nord-Westen über den Kreis Kusel hinweg.