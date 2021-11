Tierisch was los war am Wochenende im Wald bei Kirchheimbolanden: Rund 400 Vierbeiner aus dem gesamten südwestdeutschen Raum sind mit ihren Herrchen und Frauchen bei einem Zughunderennen an den Start gegangen – es war das erste seiner Art im Donnersbergkreis seit 38 Jahren. Mangels Schnee in unseren Breiten werden bei solchen Wettbewerben heutzutage kaum noch Gefährte auf Kufen gezogen. Stattdessen werden die Hunde meist vor (fast) alles gespannt, was Räder oder Rollen hat. In der Nordpfalz sind die mehr als 100 Teilnehmer in vier Disziplinen gegeneinander angetreten: Einzelläufer, Radfahrer, Scooter-Fahrer mit einem Gespann von jeweils ein bis zwei Hunden sowie Wagen mit Gespannen von mindestens vier Tieren. Zu absolvieren hatten sie einen 4,4 Kilometer langen Rundkurs, Kinder und Jugendliche einen kürzeren Parcours. Organisiert hatte das von etlichen Besuchern verfolgte Spektakel die bei Kirchheimbolanden lebende Meike Walter mit ihrem Verein „Dog Sports and More“, der in Renningen (Baden-Württemberg) ansässig ist. 1983 hatte es schon einmal ein solches Rennen in der Nordpfalz gegeben, wegen Problemen mit der Jägerschaft war es bis dato nicht wiederholt worden.