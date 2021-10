„Haltet ihn als den tollen Menschen in Erinnerung, der er war – nicht als den Jungen, der an der Tankstelle sein Leben lassen musste. Denn er war viel mehr als das“: Worte, die die Mutter von Alexander West am Donnerstagnachmittag an mehr als 400 Trauergäste gerichtet. Angehörige, Freunde und Bekannte sowie viele Bürger der Edelsteinstadt hatten bei einer Trauerfeier in der Messe Idar-Oberstein Abschied von dem 20-Jährigen genommen, der am Abend des 18. März im Verkaufsraum einer Tankstelle erschossen worden war.

Vorangegangen war wohl ein Streit um einen Mund-Nase-Schutz, den ein Kunde nicht hatte anlegen wollen. Der 49-Jährige war zurückgekommen und hatte dem Tankstellen-Mitarbeiter in den Kopf geschossen. Gegen den mutmaßlicher Täter, der wie sein Opfer in Idar-Oberstein wohnt, wird wegen Mordes ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.