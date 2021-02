Wegen der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr rund 30 Prozent weniger Asylanträge in der Europäischen Union eingegangen. 2020 wurden 461.300 Fälle eingereicht, während es im Jahr davor noch etwa 671.200 waren, wie die EU-Asylagentur Easo am Donnerstag mitteilte. Die Zahlen seien damit so niedrig wie seit 2013 nicht mehr. Den Rückgang führte die Behörde etwa auf die coronabedingten Reisebeschränkungen zurück.

Schätzungsweise vier Prozent der Anträge stammten von unbegleiteten Minderjährigen. Am stärksten gingen die Antragszahlen von Menschen aus Nigeria (minus 44 Prozent) zurück. Durch die Pandemie sank außerdem der Arbeitsrückstand bei den Fällen etwas, wie die Easo weiter schrieb. Im Schnitt wurde rund jeder dritte Asylantrag anerkannt – die meisten von Menschen aus Syrien (84 Prozent), Eritrea (80 Prozent) und dem Jemen (75 Prozent).