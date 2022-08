Nahe des Sportplatzes der Ortsgemeinde Medard (Kreis Kusel) sind in der Nacht zum Mittwoch rund 250 Strohballen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, war die Alarmierung um kurz nach Mitternacht eingegangen. Vor Ort standen die Heuballen in Vollbrand. Das Feuer konnte laut Polizei recht schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es keine. Weil es zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurden Anwohner im Umkreis mithilfe der Warnapp Katwarn informiert und dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Zur Brandursache gab es laut Polizei am Mittwochmorgen noch keine Hinweise, die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 7 Uhr war die Feuerwehr vor Ort noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.