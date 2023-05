Wie geht es nach dem verheerenden Starkregen-Ereignis mit Überschwemmungen in Mechtersheim weiter. Das wollten zahlreiche Bürger am Samstagvormittag wissen. Bei einer Versammlung in der Mechtersheimer Schulturnhalle informierten die Gemeinde, die Verwaltung, die Feuerwehr und ein Ingenieurbüro, was jetzt zum Schutz vor Starkregen passieren soll. Mehr dazu lesen Sie hier. Einen Kommentar finden Sie hier.