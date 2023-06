Mit rund 210.000 Euro unterstützt das Land die Ortsgemeinde Neuhofen beim Ausbau der Rottstraße. Das hat Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) mitgeteilt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird den Bescheid in den nächsten Tagen versenden.

Auf einer Länge von rund 600 Metern soll die Fahrbahn von Grund auf erneuert werden. Der Ausbau der Rottstraße soll an der Kreuzung mit der Jahnstraße beginnen und an der Querung der Ludwigshafener Straße enden. Die vorhandenen Bushaltestellen und die Fahrbahnüberquerungen werden dabei barrierefrei ausgebaut, zudem werden die Gehwege erneuert. „Der Ausbau der Rottstraße trägt wesentlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei“, schreibt Landes-Verkehrsministerin Daniela Schmitt in einer Pressemitteilung.

Mit dem Umbau ist das vorrangige Ziel verbunden, den Lärm auf der früheren Kreisstraße zu reduzieren. Künftig wird die Rottstraße durchgängig als Tempo-30-Zone ausgewiesen. An den meisten Einbiegungen gilt dann die Rechts-vor-links-Regelung. Diese Bereiche werden optisch durch eine farbige Pflasterung hervorgehoben. Verschwenkungen auf der Fahrbahn sollen ebenfalls zur Geschwindigkeitsreduzierung beitragen. An den Bushaltestellen ist künftig eine Begegnung von zwei Bussen möglich. In diesen Bereichen müssen Parkplätze weichen. Finanziert wird die Erneuerung der Rottstraße über die Wiederkehrenden Ausbaubeiträge der Bürger sowie über Zuschüsse des Kreises und des LBM.