Rund 100 Kilogramm Brotreste sind am Montag im Modenbach bei Edesheim getrieben. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben am Dienstag mitgeteilt. Wer dafür verantwortlich ist, das ist unklar. Nach Angaben der Behörde wäre das Brot besonders für Enten ein Problem. Denn laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten sind Backwaren für diese Tiere völlig ungeeignet. Trockenes Brot in großen Mengen könne durch aufgenommenes Wasser im Hals oder Magen der Tiere aufquellen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. „Den Tieren droht dann der Erstickungstod.“ Außerdem lauere eine weitere Gefahr: Auch andere Tiere wie Ratten oder Krähen würden durch liegengebliebenes Brot angelockt und zögen ebenfalls an die Futterstellen. „Das kann zu einer erhöhten Population bei den Nagern führen. Bestimmte Räume, an denen regelmäßig gefüttert wird, können auch als Siedlungsraum für Krähen interessant werden.“