Etwa 100 Menschen haben sich am Montagabend in der Grünstadter Fußgängerzone an einer unangemeldeten Versammlung beteiligt. Sie demonstrierten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mehrere brachten auch ihre Kinder mit. An den beiden Montagen zuvor waren jeweils rund 25 Menschen unterwegs.

Die Demonstranten hielten weder genügend Abstand, noch trugen sie Masken. Verabredet hatten sie sich über eine Gruppe im Messenger-Dienst Telegram. Offensichtliche politische Äußerungen gab es wenige. Ein Mann sang „Die Gedanken sind frei“, ein anderer verhöhnte die Wahrnehmung seiner Gruppe, indem er seine Stimme verstellte und im Duktus von Adolf Hitler rief: „Alles Rechtsradikale!“

Wenig Polizei vor Ort

Polizei war wenig zu sehen. Einige Streifenwagen fuhren ohne Blaulicht die Innenstadt ab, begleiteten die Gruppe aber nicht dauerhaft. Gegen 19.30 Uhr löste sich die Versammlung auf. Die Beamten fuhren auch nach 20 Uhr noch durch die Fußgängerzone.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen, das für den Einsatz in der ganzen Vorderpfalz zuständig war, hielt sich am Abend noch bedeckt. Pressesprecher Thorsten Mischler bestätigte lediglich, dass sich die Teilnehmer nicht an die Allgemeinverfügung des Kreises Bad Dürkheim gehalten hätten. Die Kreisverwaltung hatte die „Spaziergänge“ bis einschließlich 3. Januar untersagt und unter anderem damit begründet, dass es sich dabei um öffentliche Versammlungen handle, die angemeldet werden müssten. Außerdem habe sich gezeigt, dass die Schutzmaßnahmen bei den Demos nicht eingehalten würden.