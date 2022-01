Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag die diesjährigen Wohlfahrtsmarken entgegengenommen. Die drei Briefmarken mit Szenen aus dem Grimmschen Märchen „Rumpelstilzchen“ wurden von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Berliner Amtssitz Schloss Bellevue überreicht, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Die Marken sollen ab dem 3. Februar in Verkaufsstellen der Deutschen Post erhältlich sein.

Die Wohlfahrtsmarken mit einem zusätzlichen Centbetrag werden seit mehr als 60 Jahren herausgegeben. Empfänger des zusätzlichen Geldes ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Zu ihr gehören die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Caritasverband, die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz, der Paritätische Wohlfahrtsverband sowie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.

Auch in den Vorjahren zeigten die Wohlfahrtsmarken bereits Grimmsche Märchen, so etwa „Frau Holle“ und „Hänsel und Gretel“ oder „Rotkäppchen“.