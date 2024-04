Die Impal AG hat wegen eines Baugebots für ein Gebäude am Landauer Stiftsplatz Klage am Verwaltungsgericht Neustadt gegen die Stadtverwaltung eingereicht. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Das Gebäude am Stiftsplatz verfällt sei Jahren und ist in der Stadt als „Seibel-Ruine“ bekannt. Der Name spielt auf eine Hauptaktionärin der Impal AG, Gabriele Seibel, an. Das Baugebot wurde von der Stadt im vergangenen Jahr verhängt, mit dem Ziel, dass das Gebäude saniert wird – was die Impal AG seit Jahren verspricht. Die Anwältin der AG wollte sich auf Anfrage der RHEINPFALZ aktuell nicht zum Stand des Verfahrens äußern.

Mehr zum Thema lesen Sie hier