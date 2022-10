Weil sie mit einem Pfälzer Gegner der Corona-Regeln und weiteren Komplizen den Sturz der Regierung geplant haben soll, haben Ermittler nun auch noch eine 75-Jährige festgenommen. Sie gilt als eine Anführerin der mutmaßlichen Terroristen-Gruppe und lebte zuletzt in Sachsen. Gearbeitet hat sie aber jahrzehntelang in Mainz: Dort unterrichtete sie Gymnasiasten in evangelischer Religion und lehrte an der Uni. Und noch ehe sie in den Staatsdienst gewechselt war, war sie von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zur Pfarrerin ordiniert war. Weil das normalerweise auf Lebenszeit gilt, dürfte sie wohl noch heute im Gottesdienst predigen oder das Abendmahl feiern. Wie die Landeskirche nun reagieren will, steht im ausführlichen Bericht.