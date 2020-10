Am Freitagabend ist es in Altrip zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gekommen, bei der mehrere Personen verletzt worden sind. Laut Polizei meldete ein 81-Jähriger eine Ruhestörung in seiner Nachbarschaft. Die Nachbarn feierten auf der Dachterrasse eine Party. Da es dem 81-Jährigen zu lange dauerte, bis die Polizei eintraf, wollte er zusammen mit seiner 78-jährigen Frau selbstständig für Ruhe sorgen. Dabei kam es zu einem Streit zwischen den jungen Partygästen und dem Ehepaar. Als die Partygäste anfingen das Paar zu beleidigen, körperlich zu bedrängen und mit einer Bierflasche zu bewerfen, setzte sich der 81-Jährige mit einem Holzstock zur Wehr. Dabei wurden zwei der Partygäste leicht verletzt. Gegen beide Parteien wurden Strafanzeigen erfasst.