Rudolf Storck ist der neue Präsident des Sportbundes Pfalz, der Dachorganisation der über 2000 Sportvereine in der Pfalz. Der 65-Jährige aus Knöringen bei Landau, hauptberuflich Leiter des Sportreferats der Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz in Neustadt, wurde am Samstag mit 384 Stimmen von den Delegierten der Mitgliederversammlung in Rockenhausen gewählt. „Ich möchte mich ganz herzlich für das geschenkte Vertrauen bedanken und werde mir größte Mühe geben, dem gerecht zu werden“, sagte Storck unmittelbar nach der Wahl. Sein Gegenkandidat Ulrich Becker (65, Hochspeyer), Schulleiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern und Vizepräsident des Sportbundes Pfalz, erhielt 137 Stimmen. Storck ist der siebte Präsident des Sportbundes. Seine Vorgängerin Elke Rottmüller (64, Limburgerhof/Überlingen) trat nach vierjähriger Amtszeit nicht mehr an. Als Nachfolger des für die Finanzen zuständigen Vizepräsidenten Hartmut Emrich wurde am Samstag Falko Zink bestimmt, wiedergewählt wurden als Vizepräsidenten Ulrich Becker, Walter Benz, Rainer Bieling und Tristan Werner. Präsidiumsmitglied ist auch der neue Chef der Sportjugend, Jan Krämer. Der Sportbund Pfalz mit seinen 481.856 Mitgliedern geht 2022 in eine neue Zeit, denn seit 1. April hat Asmus Kaufmann die Geschäftsführung von Martin Schwarzweller übernommen.