Olympia Mit einem Jahr Verspätung werden am Freitag die Olympischen Spiele in Tokio offiziell eröffnet. Die Eröffnungsfeier beginnt um 20 Uhr (Ortszeit, 13 Uhr MESZ) vor weitgehend leeren Rängen im Olympiastadion, das an der gleichen Stelle steht wie das alte Olympiastadion von 1964. Zu der Zeremonie werden nur rund 950 ausgewählte Gäste erwartet, unter ihnen Kaiser Naruhito, der die Spiele eröffnen wird. Zugelassen sind auch Journalistinnen und Journalisten. Die deutsche Mannschaft wird von Laura Ludwig, der Beachvolleyballerin, und von Wasserspringer Patrick Hausding ins Stadion geführt.

Nach den Fußballern haben auch die Ruderer und Bogenschützen am frühen Morgen, an dem die Sonne bereits wieder richtig Dampf machte, die Wettbewerbe aufgenommen. Einer-Ruderer Oliver Zeidler, der Welt- und Europameister, hat souverän das Viertelfinale erreicht. Einen Tag vor seinem 25. Geburtstag gewann der Münchner seinen Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg in 7:00,40 Minuten. Auf der olympischen Regattastrecke im Sea Forest Waterway war sein norwegischer Dauerkontrahent Kjetil Borch im ersten Vorlauf am Freitag in 6:54,46 Minuten noch etwas schneller. Aber Zeidler wollte Kräfte sparen und hat ein wenig das Tempo herausgenommen. Ebenfalls fuhr der Ruder-Doppelvierer der Frauen mit einem souveränen Vorlaufsieg direkt ins Finale. Der Doppelvierer der Männer dagegen belegte in seinem Vorlauf nur Rang vier.

Die deutschen Bogenschützinnen blieben in der Qualifikationsrunde unter den Erwartungen. Lisa Unruh, die 2016 in Rio mit Silber die erste deutsche Olympia-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, belegte am Freitag Rang 26. Die Berlinerin schoss im Yumenoshima Park 647 Ringe. Etwas besser lief es für Michelle Kroppen (655 Ringe) auf Platz elf. Die erst 20-jährige Charline Schwarz (607 Ringe) musste sich mit Rang 60 begnügen. Damit platzte auch der Traum von Lisa Unruh, mit ihrem Ehemann Florian, den sie vor einem knappen Jahr geheiratet hatte, in den Mixed-Wettbewerb zu gehen. Florian Unruh, der im Moment seine Qualifikation schießt, wird am Samstag um die Medaillen kämpfen.