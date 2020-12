In der Freitagnacht hat ein 39-Jähriger Fußgänger laut Polizei in Zweibrücken mit seinem Rucksack nach passierenden Autos geschlagen. Der Mann war demnach auf L480 in der Nähe des Outlet-Centers mitten auf der Fahrbahn unterwegs. Bei seiner Aktion wurde mindestens ein Fahrzeug beschädigt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332/9760, E-Mail) sucht noch weitere Zeugen und eventuell Geschädigte.