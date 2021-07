Die Hilfsaktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unter dem Motto „Ruchheim hilft“, die Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) ins Leben gerufen hatte, ist am Samstag vorzeitig beendet worden, weil bereits unzählige Spenden eingegangen sind. Menschen aus dem ganzen Umland, von Kaiserlautern bis Heidelberg, hatten unter anderem Kleidung oder haltbare Lebensmittel gebracht. Die Organisatoren bitten darum, keine Spenden mehr vorbei zu bringen. Ursprünglich sollte die Aktion noch bis Sonntag gehen. Bereits am Samstagnachmittag mussten Leute mit ihren Spenden abgewiesen werden. Auch am Sonntag soll es deshalb keine erneute Sammlung geben.

Gesammelt worden waren Kleidung und Schuhe, Drogerieartikel, haltbare Lebensmittel, Haushaltswaren, Kinderspielzeug sowie Tiernahrung.