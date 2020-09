Das Neustadter Roxy-Kino erhält 15.000 Euro aus dem Landesprogramm „Im Fokus“, mit dem Rheinland-Pfalz Kultureinrichtungen in der Corona-Krise unterstützt. Roxy-Chef Michael Kaltenegger will weitere 25.000 Euro investieren – unter anderem, um sein Kino technisch und baulich fit für größere Live-Veranstaltungen zu machen.

Wie Kaltenegger berichtet, sollen die Bühne im Saal „Roxy“ in der Tiefe auf zwei Meter verdoppelt und verschiedene Einrichtungen für die Beschallungstechnik wie etwa Mischpult und Lautsprecher fest installiert werden, um die Arbeitsbedingungen bei Konzerten und Kleinkunstabenden für die Künstler künftig komfortabler zu machen. In der Vergangenheit waren Auftritte wie etwa bei der „Akkordeonale“ oder anderen Gastspielen des Kulturvereins Wespennest oft ein Problem, weil die Bühne bislang nur einen Meter tief ist und die Künstler daher wie die Hühner auf der Stange sitzen. Außerdem will Kaltenegger mit dem Zuschuss des Landes die defekten Neon-Röhren über dem Eingang durch moderne LED-Leuchten ersetzen. Der Schriftzug „Roxy“ solle aber in seiner bisherigen, nostalgischen Optik erhalten bleiben, so der Kinochef.

Insgesamt unterstützt das Land in dieser Förderlinie acht Programmkinos mit circa 114.000 Euro. Zur symbolischen Übergabe des Schecks hat sich für Montag Kulturminister Konrad Wolf im „Roxy“ angekündigt.