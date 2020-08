Schöner Erfolg für den pfälzischen Dressursport: Roxana Mohr (Pferdefreunde Fröhnerhof) hat am Wochenende in Marbach das süddeutsche Berufsreiter-Championat gewonnen. Die 31-jährige Pferdewirtschaftsmeisterin siegte mit ihrer zehnjährigen Stute Bonne Jument zunächst mit hohen Prozentzahlen deutlich jenseits der 70er-Marke in den Prüfungen auf S*- und Inter-I-Niveau, entschied dann auch das Dreierfinale mit Pferdewechsel für sich.