Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in der Mannheimer Innenstadt mit einer Straßenbahn kollidiert. Laut Polizei missachtete er beim Linksabbiegen eine rote Ampel, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der querenden Straßenbahn kam. Der 51-jährige und seine beiden Kinder, die auf der Rückbank saßen, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Lediglich der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr war bis 17.30 Uhr eingeschränkt.