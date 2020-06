Auf ihre Notlage wollen die Spielstätten und Veranstaltungshäuser aufmerksam machen. Daher sollen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni zwischen 22 Uhr und 1 Uhr Bauwerke in über 250 Städten in rotem Licht erstrahlen. Nur unter großen Aufwand für wenige Gäste können dort derzeit wegen der Corona-Pandemie Veranstaltungen angeboten werden. „Für die gesamte Veranstaltungsbranche ist das eine Katastrophe“, heißt es in der Pressemitteilung des Mannheimer Capitols. In Mannheim haben sich deshalb SAP-Arena, Maimarktgelände, Rosengarten, Alte Feuerwache, Capitol, Rhein-Neckar-Theater, Schatzkistl, Jazzclub Ella & Louis und die Agentur BB Promotion zusammengefunden und wollen sich nun regelmäßig in der Gruppe austauschen. Das sei wichtig, um sich gegenseitig über die Reaktion der Besucher auf die Maßnahmen, das Kaufverhalten oder die Umsetzbarkeit zu informieren. In der Sitzung am Donnerstag fiel die Entscheidung, bei der „Night of Light“ mitzumachen. Weitere Informationen gibt es auf www.night-of-light.de.

Digital kein Ersatz

„Ein Haus wie unser Congress Center Rosengarten wochenlang leer zu sehen – vor allem zu einer Zeit, in der sich ein Kongress an den anderen reiht – fühlt sich falsch an“, sagt Bastian Fiedler, Geschäftsführer der m:con. „Auch wenn der Schub, den die Digitalisierung durch diese Zeit erfahren hat, sicherlich lange nötig war, wird uns und auch unseren Kunden und Partnern gleichzeitig bewusst, wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen den Menschen ist.“ Der Geschäftsführer von BB Promotion Matthias Mantel meint dazu: „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und hoffen bald wieder zu einem normalen Veranstaltungsbetrieb zurückkehren zu können. Digitale Formate, die derzeit an vielen Orten Konzerte und Theater übertragen, können niemals die direkte Interaktion ersetzen.“