Ein französisches Taxi hat am Samstagabend eine Autofahrerin auf der A65 bei Edenkoben (Südliche Weinstraße) beunruhigt. Denn sie hatte auf dessen Dach ein rotes Licht erspäht, das sie als Alarmleuchte interpretierte. So etwas gibt es bei deutschen Taxen, damit Fahrer – von ihren Passagieren unbemerkt – auf eine Notlage aufmerksam machen können. Im Vorbeifahren schaute die 24-Jährige daher ins Innere des Wagens und hatte dabei den Eindruck, dass dort alles in Ordnung ist. Trotzdem rief die Landauerin sicherheitshalber die Polizei an. Die rückte auch tatsächlich aus, fand das Taxi aber nicht mehr. Dafür konnten die Beamten telefonisch klären, was eine eingeschaltete Rotlicht-Lampe auf einem französischen Taxi wirklich anzeigt: dass es besetzt ist und keine weiteren Fahrgäste aufnimmt. Die Polizei dankt der Anruferin trotzdem für ihre Wachsamkeit.