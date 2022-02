Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wird am Dienstagmorgen mit mindestens drei Fahrzeugen an die ukrainisch-polnische Grenze fahren, dort Kriegsflüchtlinge abholen und sie noch am selben Tag oder in der Nacht in die Verbandsgemeinde bringen. Nach Angaben von Serge Endrizzi vom DRK sollen die Menschen in der Beindersheimer Turnhalle in Empfang genommen und auf Privatquartiere verteilt werden. Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises sei mit im Boot.

Bürger bieten Wohnraum an

Dass es genügend Unterkünfte für die mindestens 20 Ukrainer geben wird, scheint gewiss zu sein. Aus der VG-Verwaltung ist zu hören, dass im Behördentelefon 06233 3791-110 die Drähte glühen, weil Bürger ihre Unterstützung anbieten. Laut Endrizzi ist es denkbar, dass bereits am Freitag eine zweite Tour nach Polen stattfindet. Das bedeutet: Weiterer Wohnraum im Rhein-Pfalz-Kreis wird benötigt.