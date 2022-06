Auch beim Blutspenden war die Corona-Pandemie eine Belastung. Inzwischen werden Blutspenden überregional knapp. Engpässe drohten, hieß es kürzlich in einem Aufruf des DRK. Dessen Speyerer Kreisverband bemüht sich sehr, genügend Blutspende-Angebote zu unterbreiten. Geschäftsführerin Caroline Diven stellt aber fest: „Leider haben die Spenderzahlen nachgelassen. Wir hoffen, dass die neuen Termine stärker besucht werden.“ 2022 habe es einen Rückgang gegenüber 2021 gegeben.

Am 11. Juli, 14.30 bis 18.30 Uhr, im Technik-Museum bestehe die nächste Chance. Wichtig sei, dass sich die Spender vorab unter blutspendedienst-west.de registrierten. Die Vorgabe habe mit der Pandemie zu tun, verkompliziere die Sache aber nicht in dem Maß, wie manche befürchteten, so Diven: „Das ist auch am Morgen vor der Spende noch möglich.“

Neue Räumlichkeiten

Neu seien auch die Orte der Blutspende-Termine. Die DRK-Geschäftsstelle in der Karl-Leiling-Allee habe sich spätestens in der Zeit mit Abstandsregeln als zu klein erwiesen. Zuletzt sei etwa in die Freikirche Vineyard in der Auestraße ausgewichen worden. Das Technik-Museum werde nach dem Juli-Termin nochmals von 22. bis 28. August (jeweils 10 bis 16 Uhr) das Blutspendemobil empfangen. Weitere Termine 2022 sind dann für 26. September und für 5. Dezember in der Stadthalle angesetzt.