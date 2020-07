Die kleinen Bayern möchten auf dem Betzenberg am Samstag die große Sause starten und eine überragende Saison mit der Drittliga-Meisterschaft krönen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß liegt mit 65 Punkten an der Tabellenspitze, einen Zähler vor der bereits am Mittwochabend aufgestiegenen Eintracht aus Braunschweig. Die Münchner sind als Zweite Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt.

Doch auch auf dem Weg zum Titel möchte Boris Schommers, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, mit seiner Mannschaft eine möglichst hohe Hürde sein. „Wir wollen die Räume eng halten. Bayern ist eine sehr spielstarke Mannschaft und wenn du ihnen nur annähernd Räume gibst, dann werden sie diese auch über ihre Qualität nutzen“, sagt der Fußballlehrer. Was im Umkehrschluss aber nicht heiße, dass die Roten Teufel im heimischen Fritz-Walter-Stadion im letzten Saisonspiel rein auf Abwehrarbeit aus sind. „Man kann auch über die erste Linie gut und aggressiv verteidigen“, betont Schommers, der am Samstag von seiner Mannschaft spielerische Lösungen sehen will.

In Gedenken an Udo Scholz mit Trauerflor

Die Münchner werden ohne Top-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt (24 Treffer) anreisen, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen ist und der in die Niederlande zu Willem II Tilburg wechselt. Beim FCK werden die gelbgesperrten Hendrick Zuck und Timmy Thiele nicht dabei sein, ebenso Simon Skarlatidis, der nach der Corona-Pause wegen Adduktorenbeschwerden kein Spiel bestreiten konnte. Torwart Lennart Grill ist zum 1. Juli nach Leverkusen gewechselt.

Der FCK wird in Gedenken an den am Mittwoch an den Folgen eines Herzstillstands verstorbenen ehemaligen Stadionsprechers Udo Scholz mit Trauerflor auflaufen.