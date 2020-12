Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat am Montag nach einem einwöchigen Weihnachtsurlaub die Vorbereitung auf das nächste Ligaspiel am Samstag, 9. Januar (14 Uhr), gegen den FC Viktoria Köln gestartet. Trainer Jeff Saibene ist es wichtig, in diesem Zeitraum manches unter Wettkampfbedingungen testen zu können. Das wird der FCK am Dienstag, 5. Januar, im Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof nun gleich doppelt tun. Denn die Roten Teufel haben an diesem Tag zwei Testspiele hintereinander vorgesehen. Erster Gegner um 12 Uhr ist der FSV Frankfurt, aktuell Tabellendritter der Regionalliga Südwest. Um 14.30 Uhr treffen die Roten Teufel auf den SV Elversberg, Tabellenfünfter der Regionalliga. Zuschauer sind keine zugelassen.