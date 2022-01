Natürlich mit einer Corona-PCR-Testreihe, Hygienekonzept und mit über den Tag verteiltem nichtöffentlichem Training in mehreren Kleingruppen startet Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern an diesem Montag ins neue Jahr. FCK-Trainer Marco Antwerpen erwartet seine Schützlinge nach zwei Wochen Weihnachtsurlaub zurück auf dem Betzenberg. Das erste Training nach der freien Zeit soll pandemiebedingt versetzt vorsichtshalber in Vierer- bis Sechsergruppen über die Bühne gehen, „um zu viele Kontakte zu vermeiden“, sagte Antwerpen.

FCK-Kader zunächst unverändert

Der 50-Jährige erwartet zum Auftakt des neuen Fußballjahres einen unveränderten Kader. Bisher gibt es beim FCK weder Winter-Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. Dass der Wechsel von 1860-München-Routinier Sascha Mölders (36) in den Sturm des Drittliga-Sechsten bevorstehe, dementierte Antwerpen im RHEINPFALZ-Gespräch erneut. Mölders befinde sich nicht im Blickfeld der Lauterer.

Der FCK will zudem Kaderplätze frei machen. So gelten etwa Außenbahnspieler Marius Kleinsorge und Stürmer Elias Huth, die in den ersten 20 Saisonspielen selten zum Einsatz kamen, als Wechselkandidaten. Bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar bleiben aber mögliche vereinzelte Winterzugänge durchaus Thema bei den Roten Teufeln.