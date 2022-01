Ungeimpft im Job – und jetzt?

Immer wieder kommt es zu Reibungen am Arbeitsplatz oder mit Kunden, wenn gegen Corona Geimpfte auf Ungeimpfte treffen. Bislang hat das in der Pfalz noch nicht zu Entlassungen in größerem Maß geführt. Doch das kann sich ändern. Zum Artikel

FCK siegt bei belgischem Erstligist

Der 1. FC Kaiserslautern trotzt den Ausfällen und gewinnt das Testspiel beim belgischen Erstligisten Eupen. Zwei Spieler aus der zweiten Reihe treffen. Zum Artikel

Gegen Omikron hilft nur Boostern

Deutsche Forscher haben herausgefunden, dass die Auffrischungsimpfung die derzeit beste Möglichkeit ist, um sich gegen die Omikron-Variante zu schützen. Zum Artikel

Busfahrer drohen wieder mit Streiks

Der Streit um den Manteltarifvertrag bei rheinland-pfälzischen Busfahrern ist noch nicht beendet. Jetzt drohen neue Streiks. Zum Artikel

Wird Heizen zum Luxus?

Die Energiepreise steigen, Verbraucherschützer und auch Sozialverbände schlagen deswegen schon seit einiger Zeit Alarm. Das treffe vor allem Leute mit kleinem Einkommen. Zum Artikel

Dehoga kritisiert bundesweites 2G plus

Der Hotel- und Gaststättenverband kritisiert in aller Deutlichkeit die von Bund und Länder geplante bundesweite Umsetzung der 2G-plus-Regel in der Gastronomie. Zum Artikel

Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz

In Teilen des Landes ist am Samstag der Winter zurückgekehrt. Doch es wird ein Intermezzo bleiben. Zum Artikel

Klimafreundlich reisen im Selbsttest

Erinnern Sie sich noch an „Flugscham“? Corona hat vieles verdrängt und ausgebremst – nicht aber den Klimawandel. Unser Autor machte den Selbstversuch und reiste aus der Pfalz in die Rioja – ohne Flugzeug. Zum Artikel