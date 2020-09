Während der FSV Mainz 05 das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TSV Havelse vor 1000 Zuschauern austragen darf, sind beim Heimspiel des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gegen Zweitligist Jahn Regensburg am Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, keine Fans zugelassen. Diese Entscheidung habe die Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung Kaiserslautern dem FCK am Donnerstag mitgeteilt, wie der Klub am Abend informierte. Wie dies bei Ligaspielen aussieht, soll in einem weiteren Abstimmungsgespräch zwischen der Stadt und dem FCK am 15. September entschieden werden.

Dann werde der Krisenstab der Stadt gemeinsam mit Vertretern des Klubs über ein Mitte August vom FCK eingereichtes Hygienekonzept beraten. Aktuell befinde sich die Ordnungsbehörde bereits mit der zuständigen Gesundheitsbehörde des Landkreises in der Abstimmung, unter welchen Voraussetzungen Zuschauer stufenweise wieder zugelassen werden könnten.

Warten auf neue Corona-Bekämpfungsverordnung

Der Termin am 15. September sei von der Ordnungsbehörde bewusst gewählt worden, um die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz abzuwarten. „Vorher werden demnach keine Spiele mit Zuschauerbeteiligung stattfinden können“, teilt der FCK mit. Die aktuelle 10. Bekämpfungsverordnung ist gültig bis 15. September.

Hoffen auf Fans gegen Dynamo Dresden

„Wir haben unser umfassendes Hygienekonzept frühzeitig erarbeitet und bereits Mitte August zur behördlichen Prüfung eingereicht. In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir uns hierzu mit den lokalen Sicherheitsträgern, insbesondere mit der Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung Kaiserslautern und dem zuständigen Gesundheitsamt, intensiv und konstruktiv ausgetauscht. Die heutige Entscheidung, dass beim DFB-Pokal Heimspiel am 13. September gegen Jahn Regensburg zunächst leider noch keine Zuschauer zugelassen werden dürfen, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir hoffen sehr, dass wir bei unserem ersten Ligaheimspiel am 18. September gegen Dynamo Dresden endlich wieder Fans und Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und einer verantwortungsvollen stufenweisen Umsetzung begrüßen dürfen“, sagt Jörg Wassmann, Bereichsleiter Stadionbetrieb, Spielbetrieb und Sicherheit beim 1. FC Kaiserslautern.

Arbeitsgruppe für das Thema bundesweite Sportveranstaltungen

Bund und Länder sind sich einig, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden sollen. Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen soll.