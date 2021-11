Nach dem Derby beim 1. FC Saarbrücken ist vor dem Länderspiel-Wochenende ohne Drittliga-Fußball. Der 1. FC Kaiserslautern wird dennoch aktiv sein: In einem Testspiel treffen die Roten Teufel am Freitag, 12. November, auf den französischen Erstligisten FC Metz. Allerdings findet die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anpfiff ist um 15 Uhr, gespielt wird auf dem Trainingsgelände des FC Metz. FCK-Trainer Marco Antwerpen will seine Mannschaft durch das Duell mit dem Tabellenvorletzten der Ligue 1 im Spielrhythmus halten.