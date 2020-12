Mit 21 Feldspielern und vier Torhütern ist Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstagvormittag nach dem kurzen Weihnachtsurlaub wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das war möglich, weil die beiden Corona-Tests am Sonntag- und Montagabend negativ ausfielen. Am Montag standen Ausdauerdiagnostik und ein kontaktloses Kleingruppentraining auf dem Programm.

Saibene: „Viel Freude dabei“

„Es war viel Begeisterung, viel Freude dabei“, sagte Trainer Jeff Saibene nach der rund 90-minütigen Übungseinheit. Nicht mit dabei war neben den Langzeitverletzten Simon Skarlatidis (Leistenoperation), Anas Bakhat (Teilabriss des Syndesmosebandes), Lukas Gottwalt (Sprunggelenkfraktur), Dominik Schad (Wadenbeinbruch) und Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) Innenverteidiger Alexander Winkler, der noch mit muskulären Problemen aus dem Spiel beim KFC Uerdingen zu kämpfen hat. Auch Mittelfeldmann Hikmet Ciftci fehlte. Nicht wegen seines Nasenbeinbruchs aus dem Haching-Spiel, sondern wegen einer Fußverletzung. „Das kam für uns überraschend. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Saibene.

Trio nicht mehr Teil des Profikaders

Erst einmal nicht mehr Teil des Profikaders werden Mohamed Morabet, Jonas Scholz und Luca Jensen sein, die mit der U21 trainieren werden. „Mir geht es darum, mit einem kleineren Kader zu arbeiten. Sie sind nicht weg vom Fenster“, betonte der Trainer. Er ist froh, dass Nicolas Sessa nach seinem Muskelfaserriss zurück auf dem Trainingsplatz ist, auch Bakhat macht Fortschritte, kann individuell bereits wieder mit dem Ball arbeiten.

Lob für einen 17-Jährigen

Neuer Teil des Profikaders ist ein 17-jähriges Talent aus dem Nachwuchsleistungszentrum: Offensivmann Shawn Blum, Bruder von Danny Blum, der beim Zweitligisten VfL Bochum spielt. „Shawn ist dynamisch, hat Speed, schießt Tore, ist unbekümmert. Mir geht es darum, einen Eindruck von ihm zu bekommen.“ Saibene ist es wichtig, einen engen Kontakt ins Nachwuchsleistungszentrum zu halten, jungen Spielern eine Chance zu geben, wie er betont. Bereits seit einiger Zeit gehören die Außenverteidiger Lars Oeßwein (22) und Jannis Held (20) zum Profikader. „Sie machen einen guten Eindruck, wir haben auf den Außenverteidigerpositionen derzeit keine Backups. Ich hätte keine Bedenken, sie reinzuschmeißen“, sagte Saibene.