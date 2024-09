Schweres Los für Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern: Der Fußball-Zweitligist muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum deutschen Vizemeister VfB Stuttgart. Das hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben. Zudem pikant: Die Anhänger des FCK und des VfB verbindet eine langjährige Fanfreundschaft. Die Spiele finden am 29. und 30. Oktober statt.