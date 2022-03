Vier Tage nach dem 1:2 beim TSV 1860 München bestreitet der 1. FC Kaiserslautern in der dritten deutschen Fußball-Liga ein weiteres Gefahr verheißendes Auswärtsspiel: Am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gastieren die Roten Teufel beim VfL Osnabrück. Im Falle eines Erfolges würden die im Jahr 2022 noch unbezwungenen Niedersachsen bis auf zwei Zähler an den FCK heranrücken. In der Hinterhand haben sie zudem das für den 26. März terminierte Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig.

Stürmer Terrence Boyd ist noch immer nicht in den Kaiserslauterer Kader zurückgekehrt, er konnte noch keinen negativen Corona-Test vorweisen. Mittelfeldroutinier Mike Wunderlich fehlt aufgrund der fünften Gelben Karte. Ein Ausfall, der schwer wiegt. „Er ist ein Führungsspieler, man hat immer ein gutes Gefühl, wenn Mike am Ball ist. Er ist wichtig bei Standards, für den Spielrhythmus“, sagt Trainer Marco Antwerpen. Der FCK will die Lücke im Kollektiv schließen, mit einer anderen Haltung als in München. Seine Spieler wüssten selbst am besten, in welchen Bereichen sie sich zu verbessern hätten, bekundet Antwerpen. Er fordert „wieder mehr Spirit“ und einen „noch größeren Zusammenhalt als Mannschaft“.

Die Rolle der Psyche

Allerdings verweist er auch auf die Qualität der Kontrahenten in den vergangenen Spielen. Die Gegner hießen unter anderem Magdeburg, Mannheim und 1860. „Man muss einfach auch anerkennen, dass da Qualität auf uns zukommt. Man kann nicht einfach sagen, wir gewinnen da immer.“

Die letzten zehn Spiele würden nun auch zu einer Frage der Psyche. Welche Rolle dabei die Situation der Profis mit auslaufenden Verträgen spiele, vermag Antwerpen nicht einzuschätzen: „Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Jeder geht unterschiedlich damit um. Der eine hat Zukunftsangst, der andere nicht.“

Vorfreude auf die Bremer Brücke

12.700 Karten hat der VfL Osnabrück verkauft. 1400 gingen bis Donnerstagmittag an den FCK. Das Stadion darf mit 16.000 Zuschauern komplett ausgelastet werden. Marco Antwerpen blickt der Atmosphäre gespannt entgegen: „Ich freue mich auf die Bremer Brücke. Das ist ein kleines, knackiges Stadion, da habe ich selber immer gerne gegen Osnabrück gespielt. Es wird hitzig werden, aber wir nehmen das auch an – und unsere Jungs haben da auch Bock drauf.“