Mit 4:0 (1:0) hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Mittwochnachmittag ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen gewonnen. Die Tore in der Partie im Nachwuchsleistungszentrum der Lauterer auf dem Fröhnerhof erzielten Angreifer Elias Huth (26., 56.), der stark verbesserte Marlon Ritter (58.) und Hendrick Zuck (80.) aus der Distanz. Beim SV Sandhausen, bei dem schon traditionell viele Ex-Lauterer beschäftigt sind, dirigierte Ex-FCK-Kapitän Carlo Sickinger. Für den 23-Jährigen war es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Er ist erst vor Kurzem zum SVS gewechselt, nachdem sein Vertrag beim FCK ausgelaufen war. Auf dem Fröhnerhof hat Sickinger viele, viele Stunden als Juniorenspieler des FCK verbracht. Bereits am Samstag hatte der FCK ein Testspiel gegen Oberligist FV Dudenhofen deutlich gewinnen können. Einen 8:0-Testspielsieg gab es zudem am vergangenen Donnerstag bei Sechstligist TB Jahn Zeiskam.