Frühe Ballgewinne, gute Passqualität, Tore erzielen: Das will Trainer Marco Antwerpen am Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) im Drittliga-Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Meppen sehen. Die Mannschaft aus dem Emsland hat zuletzt gegen die SpVgg Unterhaching (3:2) und gegen den Halleschen FC (2:1) gewonnen und belegt mit 29 Punkten aus 23 Spielen den 13. Tabellenplatz. Der FCK belegt mit 25 Zählern aus 25 Spielen den 15. Rang. Es ist also das nächste ganz wichtige Duell im Abstiegskampf.

Götze im Lauftraining

Lange ausfallen wird Carlo Sickinger, der sich bei der 0:1-Niederlage vergangenen Samstag beim FC Ingolstadt einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hat. "Carlo ist variabel einsetzbar, er wird uns fehlen. Wir werden das über den Kader auffangen", sagt Antwerpen. Zumal mit Felix Götze ein weiterer Sechser ausfällt. Der 23-jährige Neuzugang konnte wegen einer Adduktorenverletzung bislang noch kein Spiel bestreiten. "Felix ist wieder im Lauftraining", sagt Antwerpen. Er soll nun langsam herangeführt werden, der Trainer möchte kein Risiko eingehen. Der 49-Jährige steht auch mit U21-Trainer Alexander Bugera im Austausch, bespricht, wer aus dem Nachwuchsbereich in den Kader rücken könnte. "Wir werden uns das dann im Training ansehen." Denkbar, dass Anas Bakhat, der in Ingolstadt in der 18. Minute für Sickinger eingewechselt wurde, in die Startelf rückt.

Neuer Rasen wird verlegt

Im Fritz-Walter-Stadion wird derweil der neue Rasenplatz verlegt. "Wir sind froh über den neuen Rasen. Wenn man schnelle Kombinationen spielen will, braucht man einen guten Platz", betont der FCK-Trainer.