[Aktualisiert 11:45 Uhr] Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet den ersten Spieltag der 3. Liga am 18. September um 17:45 Uhr mit einem Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden. Das teilte die 3. Liga über Twitter mit. Das Spiel wird live im Free-TV übertragen.

Das Derby gegen Waldhof Mannheim findet bereits am vierten Spieltag in Lautern statt. Nur einen Spieltag später sind die Lautrer zu Gast beim amtierenden Meister FC Bayern München II. Zuvor muss der FCK gleich zweimal auswärts ran: Am 2. Spieltag bei Türkgücü München und am 3. Spieltag bei SV Wehen Wiesbaden.

Bis Weihnachten sind in der 3. Liga 17 Spieltage vorgesehen, darunter drei Wochenspieltage. Zudem wird Liga während der Nationalmannschaftsperioden im Oktober und November keine Pause einlegen. Der letzte Spieltag vor der dreiwöchigen Winterpause ist von 18. bis 21. Dezember datiert, ehe es im neuen Jahr ab dem 8. Januar mit dem 18. Spieltag weitergeht. Das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2021. Alle vorgenommenen Terminplanungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.