Der 1. FC Kaiserslautern wird die Drittliga-Saison 2021/22 mit einer Partie im eigenen Stadion beginnen. Die Roten Teufel treffen auf Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Die erste Auswärtsfahrt führt den FCK zum SV Meppen. Das ist aus dem Spielplan ersichtlich, den der Deutsche Fußball-Bund an diesem Mittwoch um 13 Uhr veröffentlicht hat. Die Runde beginnt am 23. Juli. Ob der FCK freitags, samstags, sonntags oder montags antritt, ist noch nicht festgelegt. Das Derby gegen den SV Waldhof Mannheim bestreitet der FCK zwischen dem 10. und 13. September. Wie in den vergangenen beiden Jahren haben die Roten Teufel zuerst Heimrecht. Anfang November (5. bis 8.) gastiert die Elf von Trainer Marco Antwerpen beim 1. FC Saarbrücken. Beschließen wird sie die Hinserie mit dem Duell bei Türkgücü München (10. bis 13. Dezember). Der SV Waldhof empfängt zum Auftakt den 1. FC Magdeburg, der 1. FC Saarbrücken spielt bei Aufsteiger TSV Havelse.