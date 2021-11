Der Deutsche Fußball-Bund hat weitere acht Drittliga-Spieltage zeitlich genau terminiert. Der 1. FC Kaiserslautern trifft dabei am Samstag, 4. Dezember, auf Viktoria Köln (14 Uhr). Am Freitag, 10. Dezember, gastieren die Roten Teufel bei Türkgücü München (19 Uhr). Zum Jahresabschluss steht am Samstag, 18. Dezember, die Partie bei Eintracht Braunschweig auf der Agenda (14 Uhr).

Die Winterpause endet mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen am 14. Januar 2022 (14 Uhr). Samstags darauf folgt das Duell im Fritz-Walter-Stadion mit Viktoria Berlin (14 Uhr). In der anschließenden englischen Woche reist der FCK zunächst zum TSV 1860 München (Dienstag, 25. Januar, 19 Uhr). Samstags heißt der Gast Hallescher FC (29. Januar, 14 Uhr). Am 5. Februar (Samstag, 14 Uhr) tritt der FCK beim FSV Zwickau an.

Waldhof einmal samstags, einmal sonntags, einmal montags

Der SV Waldhof Mannheim trifft in diesem Jahr noch auf den SV Wehen Wiesbaden (Montag, 6. Dezember, 19 Uhr), den TSV Havelse (Samstag, 11. Dezember, 14 Uhr, in Hannover) und den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 19. Dezember, 13 Uhr, in Magdeburg).